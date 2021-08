Hoornse muzikanten lopen mee met Unmute Us: "Er wordt met twee maten gemeten"

In zes steden protesteerde de festivalindustrie vandaag tegen het coronabeleid met een protestmars. Hoornse muzikanten Megan Roele en Rhythm Haakman liepen mee in Amsterdam: “Er wordt met twee maten gemeten.”

Het duo is onder meer actief in hun eigen band The Polyframes, gestart midden in de coronacrisis. Optreden deed de band dan ook nog bijna niet. Hoewel er eind juni wat licht aan de horizon leek te schijnen, kon het stel de agenda enkele weken later alweer leegvegen.

“Er wordt met twee maten gemeten. We zien ondertussen beelden van voetbalstadions en van Formule 1 dat allemaal knettervol zit. Wij mogen niet eens in een hoekje van een restaurant wat liedjes zingen. Dat is echt heel krom.”

Het feit dat voetbalstadions wel halfvol zitten, frustreert het stel. “De druppel was dat de minister-president zegt dat voetbal geplaceerd is. Een evenement kan ook prima geplaceerd en met alle ruimte. Bij voetbalwedstrijden zien we iedereen arm in arm, zonder shirt en hutjemutje op elkaar. Dat is zo’n groot verschil, dat is niet meer uit te leggen.”

Camping

Ook over de aangrenzende camping aan het Formule 1-terrein in Zandvoort, waar deze week veel om te doen was, heeft Roele geen goed woord. "Zo'n camping is een-op-een, hetzelfde als een Lowlandscamping, er wordt ook gewoon drank geschonken. Ik heb nog geen één goede reden gehoord, waarom dat wel mag en Lowlands bijvoorbeeld niet."

"De grootste lobby met het meeste geld krijgt het voor elkaar", vervolgt ze. "Dat is gewoon niet eerlijk."

WEEFF Radio sprak met Megan Roele, onderweg naar de protestmars in Amsterdam.