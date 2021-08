Organisatie Unmute Us wil reactie kabinet: "Anders nieuwe en grotere acties"

De protestmars van de festivalbranche vond zaterdag in verschillende steden plaats, waaronder Amsterdam. Zeker 10.000 demonstranten liepen mee, al waren het er volgens de festivalorganisatoren nog veel meer.

Angstvallig stil

Ze spreken van de grootste betoging in Nederland sinds 2004. "Toch blijft het angstvallig stil vanuit Den Haag", schrijven de organisatoren in een open brief. "Wij begrijpen dat dit uw vakantie is, maar het zou van fatsoen getuigen als u ons – de 100.000 werknemers in de evenementenbranche, de tienduizenden demonstranten en de duizenden protesterende bedrijven – zo snel mogelijk te woord staat."

In de open brief vragen de festivalorganisatoren onder andere waarom er in omringende landen wel grote evenementen plaatsvinden zonder substantiële stijging van het aantal besmettingen. Ook stellen ze dat de kans op coronabesmettingen tijdens huisfeesten groter is dan op festivals en dat jongeren die zich lieten vaccineren om naar festivals te kunnen zich bedrogen voelen.

Geduld op

Ze willen voor dit weekend antwoord op hun vragen. "Kiest u ervoor ons nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen", schrijven de organisatoren. "Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige protesten, die ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven. Maar verwart u onze vredelievendheid vooral niet met inschikkelijkheid. Ons geduld is op."

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het maximale aantal van 750 festivalbezoekers op 20 september losgelaten. De organisatoren vinden dat veel te laat, mede omdat het een week voor het einde van het festivalseizoen is.