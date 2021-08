Ruim 10.000 bezoekers bij Unmute Us: "Veel groter dan verwacht"

De organisatie van Unmute Us, de demonstratie vanuit de festivalbranche richting het coronabeleid, is overweldigd door de grote opkomst vanmiddag in Amsterdam. "We hebben ons punt wel gemaakt."

Woordvoerder Bram Merkx schat de opkomst op zo'n 35.000 mensen, veel meer dan vooraf werd gedacht. "Ik denk dat we landelijk zelfs naar de 100.000 gaan. We hebben ons punt wel gemaakt."Volgens de gemeente lag het aantal bezoekers een stuk lager: een woordvoerder schatte het aantal demonstranten op zo'n 10.000. De demonstratie is rustig verlopen, al riep de gemeente in de middag op om niet meer naar de demonstratie te komen omdat het te druk werd. De groep demonstranten, bestaande uit bezoekers, liefhebbers en mensen die in de evenementenbranche werken, liepen door de stad om te protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet. De stoet liep vanuit de RAI via de van Baerlestraat, het Museumplein, de Overtoom, de Stadhouderskade en de Ruysdaelkade weer terug naar de RAI. Daar eindigde de mars rond 17.00 uur.

Kabinet Merkx is benieuwd naar de reactie vanuit het kabinet op de massaal bezochte demonstraties. "Ik zou zeggen: kijk naar de beelden van vandaag en leg ons dan eens uit wat daar nu anders aan is dan de Formule 1 of voetbal." Ook in Groningen, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven werd er gedemonstreerd. Mogelijk vinden er, als het coronabeleid rondom de evenementen niet verandert, later nieuwe demonstraties plaats.

