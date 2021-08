Milieuorganisatie MOB komt met opmerkelijk voorstel aan circuit: "Wel F1, geen publiek"

Aanstaande maandag of dinsdag zal de rechtbank in Haarlem besluiten of de Formule 1 in Zandvoort definitief door kan gaan. Milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB) deed vandaag een laatste poging om de komst van de Formule 1 te dwarsbomen. Gezien de eerdere rechtszaken tussen milieuorganisaties en de provincie Noord-Holland en het circuit, lijkt het sein eerder op groen dan op rood te staan.

Het draait donderdag bij de voorzieningenrechter in Haarlem om een vergunning die eind 2019 door de provincie aan het circuit is verleend om de werkzaamheden aan het circuit mogelijk te maken. Voorwaarde was wel dat het circuit moest kunnen aantonen dat de stikstofuitstoot met de komst van het F1-evenement niet zou toenemen. En dus kwam er een onderzoek. Daaruit bleek dat de uitstoot zelfs zou afnemen, waarop de vergunning werd verleend. De werkzaamheden zijn, zoals bekend, allang gereed. Opmerkelijk verzoek door MOB Advocaat Valentijn Wösten van MOB probeert de rechter er donderdagmiddag van te overtuigen dat het stikstofonderzoek van het circuit niet deugt en dat de stikstofuitstoot juist gaat toenemen. Dat blijkt uit hun eigen onderzoek. Kortom, de vergunning had nooit verleend mogen worden, zegt de milieubeweging. Voor MOB is kort geding het laatste middel om de Formule 1 in Zandvoort tegen te houden. Maar de milieubeweging komt aan het begin van de zitting ineens met een opvallend voorstel aan het circuit en de provincie, zoals advocaat Wösten hieronder uitlegt. Tekst loopt door na video

De advocaat pleit voor een Formule 1-race zonder publiek en zonder de overige activiteiten. Dus geen Formule 3, geen race tussen Porsches, maar alleen de Formule 1 het eerste weekend van september. Het publiek zou de race dan wel thuis op tv kunnen kijken, zo stelt Wösten. Al snel wordt duidelijk dat het circuit daar niet aan mee wil werken. De rechter laat de partijen openlijk blijken dat hij het een lastige kwestie vindt, waar hij in heel korte tijd een besluit over moet nemen. Aan de ene kant snapt hij de zorgen om de stikstofuitstoot, aan de andere kant begrijpt hij ook goed de consequenties als het evenement op het laatste moment zou worden afgeblazen. Robert van Overdijk, directeur van het circuit, legt in de rechtbank nog maar weer eens uit wat de gevolgen zouden zijn als het niet door zou gaan en hoeveel tijd en geld ze er inmiddels al in hebben gestoken. Bij het besluit van de rechter speelt ook mee dat er op dit moment al een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de stikstofuitstoot op het circuit. De uitkomsten worden later dit jaar bekend gemaakt. 'Formule 1 kan doorgaan op basis van oude vergunningen' Stel, de rechter stelt volgende week MOB in het gelijk en schorst de verleende vergunning, dan heeft dat geen gevolgen voor de Formule 1 volgende week. Dat stellen het circuit en de provincie. Want, zo zeggen zij, er zijn in het verleden al vergunningen verleend die de Formule 1 op Zandvoort mogelijk maken en die vergunningen gelden tot op de dag van vandaag. Ze stellen dat de vergunning waar het nu allemaal om draait, alleen om de verbouwingswerkzaamheden gaat. En die werkzaamheden zijn al afgerond, dus snappen ze niet wat MOB nu met dit kort geding wil bereiken.

