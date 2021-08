Toch geen straaljagers tijdens Formule 1 over circuit vanwege situatie Afghanistan

Het ministerie van Defensie heeft vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan besloten om de fly past met straaljagers tijdens de Formule 1 in Zandvoort te annuleren. Dat laat het ministerie vandaag weten via Twitter .

Het zou een spectaculair gezicht zijn: straaljagers die tijdens de racedag van de Formule 1 over het circuit zouden scheren. Toch heeft het ministerie van defensie besloten om de fly past niet door te laten gaan. Reden hiervoor zouden de ontwikkelingen zijn in Afghanistan.

Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht zal wel het Wilhelmus spelen voor de start van de race.

Het ministerie van Defensie was nog onbereikbaar voor NH Nieuws voor een verklaring waarom de situatie in Afghanistan tot deze beslissing heeft geleid. Tegenover Hart van Nederland laat een woordvoerder van het ministerie weten dat ze nu 'heel druk' bezig zijn met de situatie in Afghanistan. "Dat is een grote missie. We vinden het niet meer gepast om nu feestelijk over te gaan vliegen."