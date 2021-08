Rechtszaak tegen traditionele luchtshow tijdens Formule 1: "Het is absurd"

Volgende week woensdag, vier dagen voor de Formule 1-race, wordt de zaak behandeld bij de rechtbank in Haarlem.

Volgens de stichting, die ook samenwerkt met Stichting Rust bij de Kust, zorgt de vliegshow alleen maar voor extra geluidsoverlast en is die niet noodzakelijk voor de race zelf. Ze wijzen erop dat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat grenst aan het circuit, een beschermd Natura 2000-gebied is en een deel daarvan is aangewezen als stiltegebied.

Traditie

De flypast is een Formule 1-traditie die ook in andere landen wordt gedaan. Tussen 14.00 uur en 15.15 is hiervoor een vergunning afgegeven door Defensie.

"Het is absurd dat er door Defensie voor de lol brandstof wordt verspild en het klimaat wordt belast met CO2-uitstoot.", vindt Marc Janssen van stichting Duinbehoud. Ook omdat het IPCC - het panel van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties - onlangs nog een alarmerend rapport over de CO2-uitstoot op de aarde uitbracht.

"Het is ronduit belachelijk en in strijd met de eerste reactie van het Kabinet op het IPCC-rapport. Verschillende natuurorganisaties, waaronder Duinbehoud, hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de luchtvaartshow van Defensie vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 en stikstof."

Evenementenvergunning

De rechtszaak van volgende week woensdag is niet de enige rechtszaak die loopt bij de provincie Noord-Holland. Ook loopt er een rechtszaak over de evenementenvergunning voor de Formule 1, over een vergunning voor het vliegen met helikopters met vips en tegen de vuurwerkshow. Het is nog de vraag of die bezwaren op tijd zijn ingediend voordat de Grand Prix begint.