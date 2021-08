Zandvoort maakt zich op voor Formule 1 met zeepkisten en honderden meters vlaggetjes

Anderhalve kilometer aan vlaggenlijnen, het Car Art Festival in het centrum en een versierde voortuin met zeepkist erin; iedereen kan zien dat Zandvoort zich opmaakt voor het grote sportevenement rondom de Formule 1. Met nog anderhalve week te gaan, wordt er hard gewerkt om het dorp helemaal in Formule 1- stijl te brengen.

Ellen en Irma Paap zijn twee Zandvoortse zussen die speciaal voor de race een oude zeepkist van stal hebben gehaald. De kist was ooit door hun vader gemaakt, die drie jaar geleden overleed. De rode zeepkist is nog gebruikt voor een zeepkistenrace in 2006 in het dorp, maar sindsdien stond deze opgeslagen in een loods. "Iedereen zei ook altijd, wat moeten we met dat ding, moet die niet weg?", vertelt Irma. "En toen zeiden we nee, als er ooit een Grand Prix komt, dan gaan we hem neerzetten."

De zussen houden wel van een feestje en pakken graag groots uit als er wat te vieren valt. "Ja ik dacht nog, misschien is het wat veel", lacht Irma. Maar ze zou het leuk vinden als meer mensen meedoen. "Het zou heel leuk zijn nog meer huizen worden versierd."

1,5 kilometer vlaggenlijn

Behalve de voortuin van Irma en Ellen wordt ook het centrum van Zandvoort feestelijk aangekleed. In de Kerkstraat worden vandaag oranje vlaggetjes opgehangen, in totaal een vlaggenlijn van maar liefst anderhalve kilometer. Een flink eind, maar volgens de mannen die deze klus uitvoeren, valt het allemaal wel mee. "Dit krijgen we zeker af vandaag. De vlaggen gaan per drie lijnen tegelijk en we kunnen ze makkelijk vastknopen."

Ook worden er pilaren met informatie bij het Raadhuisplein neergezet en staan er overal in het dorp kunstobjecten van het Car Art Festival. Zo staat er onder andere een kunstwerk gemaakt van oude racetroffeeën die ooit door een Zandvoortse coureur zijn gewonnen. "Ze staan nu allemaal op hun plek", vertelt Anne Marion Cense, organisator van het Car Art Festival. "Ik ben nog even bezig met de bijbehorende bordjes, maar de kunstwerken zijn te zien in het dorp en op de boulevard."

Geen muziekpodia

Eerder deze zomer werd al bekend dat Stichting Zandvoort Beyond noodgedwongen de muziekpodia in het dorp moest schrappen in verband met onduidelijkheid over de anderhalvemeterregel en vergunningen die al eerder aangevraagd moesten worden.

Dus de bezoekers en inwoners van Zandvoort zullen het zonder groot muziekspektakel moeten doen volgend weekend, maar dat het dorp 36 jaar na de laatste Grand Prix wat te vieren heeft, is wel duidelijk zichtbaar.