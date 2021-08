Trans Europ Express komt na giga-transport aan op 'eindstation'

De decenniaoude Trans Europ Express bracht jarenlang reizigers van en naar steden als Amsterdam, Parijs, Zürich en Hamburg, maar is gisteren op zijn (voorlopig) laatste bestemming aangekomen: Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.

"Het was een gigantische operatie om alle vijf de wagons bij het museum te krijgen", vertelt museumdirecteur Arno van der Holst. De trein is vanaf afgelopen donderdag in twee fases, over weg en spoor naar Nieuw-Vennep getransporteerd.

Per spoor en weg

Via station Watergraafsmeer en Amsterdam-Centraal reed de trein eerst de NS-werkplaats aan de Zaanstraat binnen. Afgelopen maandag werd de trein losgekoppeld, alle vijf de wagons werden daarna met vrachtwagens één voor één naar het museum gebracht.

Het museum kocht de trein nog niet al te lang geleden om 'het symbool van luxe en vooruitgang uit de jaren 50' veilig te stellen. Het terrein waar het voertuig stond, gaat namelijk op de schop. Als het museum de trein niet had overgenomen, zou hij naar alle waarschijnlijkheid gesloopt worden.

Alternatieve huisvesting

De restauratie zal nog even op zich moeten laten wachten, het museum moet namelijk dit jaar nog verhuizen. Uiteindelijk is het bedoeling dat het museum in Park 21 wordt gehuisvest. "Maar omdat de beoogde locatie in Park 21 niet op tijd rond komt, moeten we sowieso twee keer verhuizen", zei museumdirecteur Arno van der Holst eerder tegen NH Nieuws.