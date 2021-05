Van schuilplaats tot museumstuk: internationale trein wordt in oude glorie hersteld

De herintrede van de nachttrein van en naar Wenen roept herinneringen op aan vervlogen tijden. Halverwege de vorige eeuw maakte Amsterdam deel uit van een netwerk van tientallen Europese steden, die met de luxe Trans Europ Express (TEE) konden worden bereisd. Hoewel die treinen al decennia niet meer rijden, zijn ze nog niet allemaal verdwenen. Zo staat er een exemplaar langs de Amsterdamse Dijksgracht, dat onlangs is gekocht door het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.

Van de benodigde 20.000 euro is inmiddels zo'n 8.000 euro binnen. Om misverstanden te voorkomen, benadrukt Van der Holst dat met die twintig mille alleen fase één van het project - de aankoop van de trein - wordt gedekt. Fase twee en fase drie, het transport en het in oude glorie herstellen van de trein, gaan naar verwachting nog eens bijna een miljoen (!) euro kosten. "Maar dan zijn we wel tien jaar verder."

"We hebben de trein gekocht van de Stichting Trans Europ Express Nederland", vertelt museumdirecteur Arno van der Holst aan NH Nieuws. Daarvoor moest het museum wel de eigen reserves aanspreken, legt hij uit. Om die reserves weer aan te vullen - en de facto de trein te betalen - wordt nu een beroep gedaan op donateurs. "We zijn een fondsenactie gestart om de aankoop te betalen."

Dat astronomische bedrag is niet alleen nodig om de bestaande wagons te restaureren, maar ook om een nieuwe motorwagen te bouwen. "De trein bestaat uit vier wagons", legt Van der Holst uit. "Een kopwagen, een restauratiewagon, een passagierswagon en een motorwagen, maar die motorwagen is er niet meer. En we willen er graag een rijdende trein van maken."

Stukje rails op terrein

Om de restauratie zo goed mogelijk uit te voeren, hoopt het museum uiteindelijk een stuk spoor op haar terrein aan te leggen. Waar dat zal zijn is nog wel even de vraag, want het museum moet eind dit jaar de huidige locatie op het Pionier-Bolsterrein verlaten. "We hopen op Park 21", zegt de museumdirecteur.

Er zijn plannen om tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep een multifunctioneel recreatiegebied met een oppervlakte van tweeduizend voetbalvelden te realiseren. "Wij zouden liever vandaag dan morgen gaan bouwen in Park 21", zei Van der Holst eind vorig jaar tegen NH Nieuws.

Banken voor banken

Hoewel het nog lang niet zover is, zamelt het museum wel alvast onderdelen in die bij de restauratie van pas zullen komen. Zo kreeg het museum onlangs vanuit Zwitserland het aanbod om voor zo'n duizend euro een partij authentieke TEE-banken over te nemen. Daar had het museum wel oren naar, maar die duizend euro kon niet à la minute worden opgehoest.

Inmiddels is er een sponsor gevonden, al heeft het museum nog wel 'enkele honderden euro's' nodig om de banken vanuit Zwitserland naar Nieuw-Vennep te vervoeren. Daarom verkoopt het museum enkele treinbanken en vensters uit onder meer de oude Mat '64-treinen van de NS, die het grote publiek zal kennen onder hun bijnaam Hondekop.