Na vier jaar is de internationale nachttrein terug in Amsterdam: "Heerlijk geslapen"

Vanochtend om stipt 10:43 kwam 'ie aan op Amsterdam Centraal: de eerste internationale nachttrein sinds vier jaar. Hiermee is de dagelijkse verbinding met Oostenrijk weer een feit. De slaaptrein, genaamd Nightjet, rijdt dagelijks van Amsterdam naar Wenen, via Utrecht, Arnhem, München en Innsbruck.

Een passagier is enthousiast over de treinreis: "Het is een hele aparte sfeer om in de nacht naar een andere Europese stad te reizen. Het heeft ook iets nostalgisch. Dat vind ik gewoon prachtig," vertelt hij.

De trein werd vanmorgen verwelkomd door president-directeur van NS Marjan Rintel en Stientje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. "Het is hartstikke mooi dat Amsterdam weer een rechtstreekse treinverbinding heeft met Wenen. Je stapt in, gaat lekker slapen en komt 's ochtends uitgerust weer aan," vertelt Van Veldhoven.

Deze nachttrein is een pilot. "Ik wilde heel graag dat de keuze opnieuw voor de Nederlandse reiziger beschikbaar zou worden," vertelt Van Veldhoven. "Om het op gang te brengen is een eenmalige subsidie verstrekt van ongeveer 6,7 miljoen euro voor drie jaar. Zo kan de trein in ieder geval starten en dan hopen we dat daarmee weer veel reizigers de nachttrein ontdekken. Vervolgens hopen we dat deze en andere treinen op eigen benen kunnen rijden."

In totaal kunnen er vijfhonderd passagiers in de trein. Passagiers kunnen kiezen voor zitplaatsen, maar ook zijn er privéslaapkamers met badkamer aanwezig.