Trans Europ Express vanaf vandaag over spoor en weg naar museum Nieuw-Vennep

De decenniaoude dieseltrein die al jaren staat geparkeerd langs de Amsterdamse Dijksgracht wordt vanaf vandaag in etappes naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep gebracht. Het museum wil de trein, die in de tweede helft van de vorige eeuw dienstdeed als luxe Trans Europ Express (TEE), in oude glorie herstellen.

De trein, waarvan de motorwagen ontbreekt, wordt vanochtend met zo'n twintig kilometer per uur over het spoor richting Watergraafsmeer gereden, waarvandaan hij koers zal zetten richting Amsterdam Centraal. Nadat de Trans Europ Express door het station is gereden, wordt 'ie geparkeerd bij de NS-werkplaats aan de Zaanstraat. Naar verwachting komt de trein daar morgen aan.

Vanaf maandag volgt fase twee van het transport. Bij de NS-werkplaats aan de Zaanstraat worden de vijf wagons losgekoppeld en elk op een trailer geladen. Vrachtwagens rijden die trailers - met een lengte van veertig meter onbetwist een convoi exeptionelle - vervolgens één voor één naar Nieuw-Vennep. Op dinsdag staan de wagons dan op het museumterrein aan de Lucas Bolsstraat. De trein zal niet op het Pioniers-Bolsterrein worden gerestaureerd, want het museum moet nog dit jaar alternatieve huisvesting vinden. Uiteindelijk is het bedoeling dat het museum in Park 21 wordt gehuisvest. "Maar omdat de beoogde locatie in Park21 niet op tijd rond komt, moeten we sowieso twee keer verhuizen", zegt museumdirecteur Arno van der Holst tegen NH Nieuws.

Het transport van de trein van de Dijksgracht naar Nieuw-Vennep gaat volgens hem naar schatting zo'n 50.000 euro kosten, al houdt hij rekening met financiële tegenvallers. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren." Inzameling Om het transport en de restauratie van de trein te bekostigen, zamelt het museum al geruime tijd geld in. Inmiddels staat de teller op ruim tienduizend euro, al is dat nog maar de helft van het bedrag dat het museum (uit eigen reserves) aan de Stichting Trans Europ Express Nederland heeft betaald voor de aankoop van de trein. In totaal zal de restauratie van de trein, die de afgelopen jaren vooral door daklozen als slaapplek werd gebruikt, rond een miljoen euro gaan kosten. Van dat geld moet ook een volledig nieuwe motorwagen worden gebouwd, want die heeft de tand des tijds niet doorstaan.

Concurrentie voor de luchtvaart De Trans Europ Express was een idee van Franciscus den Hollander, die tussen 1947 en 1958 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS) was, en bedoeld om te kunnen concurreren met de opkomende luchtvaart. De eerste luxe treinen reden tussen Zürich en Parijs, tussen Zürich en Hamburg, tussen Zürich en Amsterdam, tussen Parijs en Amsterdam, tussen Brussel en Parijs, tussen Dortmund en Parijs, tussen Dortmund en Oostende, tussen Milaan en Marseille en tussen Milaan en München. In de jaren daarna zouden vele trajecten volgen. Tot 1977 in gebruik Dat op alle trajecten de naam TEE werd gevoerd, betekende niet dat alle treinen van hetzelfde type waren. Voor de route tussen Zwitserland en Nederland ontwikkelden de Zwitserse en de Nederlandse Spoorwegen gezamenlijk enkele treinstellen die tot 1977 werden gebruikt. In dat jaar werden ze verkocht aan Canada, waar ze nog een tijdje in en rond Ontario reden. De deze week gelanceerde nachttrein tussen Amsterdam en Wenen is de eerste stap in het project met de naam TEE 2.0, waarvoor de Oostenrijkse, Duitse, Franse en Zwitserse spoorwegen de handen ineen hebben geslagen. Ook de Nederlandse overheid heeft in het netwerk geïnvesteerd. Rome en Barcelona Als de plannen doorgaan wordt het vanaf eind dit jaar mogelijk om 's nachts met de trein van Amsterdam naar Zürich te reizen. Volgend jaar wordt dat traject dan uitgebreid naar Rome, en vanaf 2024 moet het zelfs mogelijk zijn om met de Nightjet naar Barcelona te reizen.