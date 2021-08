Geldkistje van Moos (11) al vier keer leeggeroofd: "Hoort erbij, maar is niet leuk"

Groentes van eigen land in een groentekar langs de weg verkopen, dat is wat Moos Ursem (11) uit Heerhugowaard met liefde doet. Alleen zit het hem niet mee: vier keer op rij werd zijn geldkistje met geweld opengebroken en leeggehaald. Maar ondernemen zit Moos in zijn bloed. Een nieuw kistje met metalen versterking werd direct geregeld. "Het hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij, je verkoopt aan de weg", vertelt hij vastberaden.

Moos Ursem en zijn nieuwe geldkistje - Privéfoto

Moos helpt regelmatig mee in het bedrijf waar zijn vader mede-eigenaar is. Hij helpt met het telen en staat graag op het land, vertelt hij enthousiast. Het verkopen van groentes was een logische stap voor de jonge ondernemer, die niet vies is van wat werk. Maar nu zijn geldkistje inmiddels al meerdere malen is leeggehaald, baalt hij flink. "Ik zette mijn kar neer en dacht 'oh ja even mijn sleuteltje pakken'. Toen stopte ik de sleutel erin en hoefde ik niet eens te draaien en ging het klepje al omhoog. En toen dacht ik 'jezus man' en was ik een beetje boos", aldus Moos. "Het waren tranen van boosheid, van onmacht", vertelt Marlou Zuurbier, de moeder van Moos. "Hij heeft een compleet nieuw kistje gekocht, het kost niet veel, maar daar moet hij wel hard voor werken. Hij was woedend." Overlast De eerdere geldkistjes van Moos werden met geweld opengebroken. "Ze moeten het gewoon niet doen, het is niet leuk. Die denken 'ah kijk een stalletje, openbreken'", zegt hij. Ondanks de leeftijd weet hij dat het erbij hoort dat sommige mensen niet willen betalen, volgens hem 'het nadeel van aan de weg verkopen'. Moos voelde het een van de laatste keren zelfs aankomen."Een dag daarvoor hadden ze al aan het handvat lopen rukken en toen was die op een gegeven moment kapot. Ik zei tegen papa 'heeft u het handvat eraf gehaald' en toen zei hij 'nee, hoe kom je daar nou bij?' Toen gingen we kijken en haalde we hem daarna van de weg en was die weer opengebroken." Maar dat het in dit geval niet gaat om wat hij verkoopt, maar om het geld zit hem dwars. "Het gebeurt niet zo vaak dat mensen gratis dingen meenemen. Je hebt bijvoorbeeld wel van die mensen die denken 'ik ga gewoon dat geldkistje openrukken'."

Quote "We proberen hem ook gewoon te vertellen dat dit soort dingen bij het ondernemerschap horen" Marlou zuurbier

Direct na de laatste keer dat het geld verdween, dacht hij samen met zijn ouders aan een oplossing. "Nu hebben we hem met vier platen staal tegen elkaar en een scharnier, helemaal rondom vast gelast", vertelt Moos. "Nu is het echt heel sterk." Ook wordt er gedacht aan alternatieven voor het contante geld, zodat het stelen helemaal geen optie meer is. "We gaan misschien ook kijken naar een QR-code of we daar toch ook wel een beetje naar toe gaan", vertelt Zuurbier. We proberen hem ook gewoon te vertellen dat dit soort dingen bij het ondernemerschap horen. Daar staat hij al echt heel open voor", vult zij aan. Ondernemer "Op mijn achtste heb ik gewoon wat hout uit de schuur gepakt en toen begon ik nog met een kleine kar, die heb ik toen in elkaar gezet", vertelt Moos. De kar werd al snel gevuld met groentes van zijn vader. "Ik heb een groentestalletje en ik verkoop bloemkool, broccoli, sla, platte kool en spitskool." Maar om de hele tijd naast de groentekar te staan, duurt hem te lang en juist daarvoor is het geldkistje. "Ik sta er niet altijd bij, want ik moet natuurlijk naar school en wil ook met mijn vrienden spelen." Tekst gaat verder na de foto

Moos teelt zelf broccoli en bloemkool - Privéfoto

Veel mensen vinden het naar wat er met Moos zijn geldkistjes is gebeurd en er wordt zelfs al gedacht aan een donaties. Ondanks de tegenslagen, is dit niet de bedoeling legt Zuurbier uit. "Natuurlijk is dit heel lief. Maar we willen juist graag dat iedereen de sociale controle houdt voor alle mooie stalletjes langs de weg", besluit ze.