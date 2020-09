Verkoopstalletjes opnieuw geplunderd: "Het gaat ze misschien meer om de kaas"

WARMENHUIZEN - Voor de tweede keer in korte tijd is de automatique van boerenwinkel Broersen in Warmenhuizen opengebroken. Woensdagavond sloegen de dieven opnieuw toe. De buit is klein, maar de schade aan de automaat is enorm. "Ik denk een paar duizend euro. Dat is het toch niet waard?"

Kay Broersen raapt nog wat muntgeld op dat de dieven hebben laten vallen. Het deurtje van de automaat is compleet vernield. "Gisteravond rond half negen zijn ze langs geweest, toen het nog licht was. Je hoort het meer in de regio. Het lijkt erop dat er op gelopen wordt op dit soort stalletjes."

Foute trend

"Het is een hele foute trend eigenlijk en het is heel vervelend dat dit soort mensen op je erf komen aan je spullen zitten," vertelt Anita Klaver van Klaver Kaas uit Winkel. Ook daar is deze week de automaat in het verkoopstalletje opengebroken.

Kaas

Klaver: "Zondagnacht hebben ze geprobeerd geld eruit te halen en dat is een beetje gelukt. Ze waren vooral geinteresseerd in de kaas, want ze hebben een hele rij leggegehaald. Als je het niet kunt betalen, kom dan gewoon even langs in de winkel. De schade aan de automaat is zo groot dat ie is afgeschreven."

Geen contanten

De hoop is gevestigd op getuigen en wat camerabeelden. "Daar is de politie nu mee bezig," zegt Anita. Verder zit er niets anders op dan nog meer maatregelen te nemen. "We willen het contante geld uit het systeem halen, dat er ook niets te halen valt. Daar waren we al mee bezig na de vorige plundering en nu gebeurt het nog een keer. Dat is toch wel even schrikken."