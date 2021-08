Ludiek protest tegen sloop woonwijkje: "Koedijk wordt Gallië"

Asterix en Obelix bewaken Oostwijk in Koedijk. Tegen wie? "Woonwaard natuurlijk, dat zijn de Romeinen", lacht Nel Ruig van de bewonerscommissie. Ze gaat ervan uit de woningcorporatie de humor wel kan inzien van de actie van de huurders. Het protest lijkt ludiek, maar is ook serieus. Tientallen sociale huurwoningen dreigen gesloopt te worden. Tegen de zin van de bewoners die soms al generaties lang in de vooroorlogse huizen wonen.

De Gallië-actie, die volgens de bewoners laat zien hoe strijdbaar de Oostwijkers zijn, is geïnspireerd door de jaarlijkse Gondelvaart in Koedijk. Die zou aanstaande zaterdag zijn, maar gaat ook dit jaar niet door vanwege corona. "Het dorp is tijdens de Gondelvaart altijd versierd. We doen dat op deze manier nu ook een beetje", legt Nel Ruig uit.

De afgelopen jaren zijn de huizen in Oostwijk door verschillende woningcorporaties beheerd. "En sinds 2013 worden onze huizen al niet meer onderhouden. Dat maakt dat ze niet in goede staat zijn", stelt Ruig. "Elke woning heeft aandacht, onderhoud en liefde nodig, en dat is vooral wat in deze wijk gebeuren moet. Sloop is helemaal niet nodig." "Inmiddels lijken die sloopplannen van tafel, maar helemaal zeker is dat niet", weet Ruig. Daarom worden er zaterdag ook nog handtekeningen aan verhuurder Woonwaard aangeboden. "Vanuit heel Koedijk zijn er inmiddels 460 steunbetuigingen binnen."

Woonwaard "Het sloop-nieuwbouwbesluit voor Oostwijk, dat in de zomer van 2020 is genomen, is in heroverweging genomen", laat Woonwaard in een reactie aan NH Nieuws weten. "Samen met de bewonerscommissie, ondersteund door een onafhankelijk bureau, worden de komende tijd opnieuw scenario's voor de toekomst van de woningen verkend." "We hebben alle begrip voor de ludieke actie, en onze bestuurder Nicole van Wijk zal zaterdag in Koedijk de handtekeningen in ontvangst nemen."

Monumentale waarde De Historische Verenigingen van Koedijk en Alkmaar en de Bond Heemschut steunen de huurders in hun strijd tegen de sloop. "De woningen mogen dan geen monumentenstatus hebben, ze hebben zeker monumentale waarde", stelt Feyko Alkema van de Historische Vereniging Alkmaar. "De cultuurhistorie wordt ook onderkend door het gerenommeerde bureau Steenhuis-Meurs. Dit zijn namelijk sociale huurwoningen met aangebouwde koolschuren, en dat is uniek en nergens in Nederland te vinden. Vanuit hier werden de kolen verscheept naar de veiling in Broek op Langedijk."