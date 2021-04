Deel oude arbeiderswijk moet behouden blijven: "Dit is waardevol en bijzonder"

Historische- en Erfgoedverenigingen in Alkmaar strijden voor het behoud van een waardevol deel van Bloemwijk. Al bijna vijf jaar liggen er plannen voor sloop van de complete volkswijk langs het spoor. Maar de honderd jaar oude wijk bevat cultuurhistorische onderdelen en details die niet verloren mogen gaan, vinden de verenigingen. "Het poortgebouw is net een mini-Soestdijk voor arbeiders."

De Historische Vereniging Alkmaar, de Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk. Ze willen daarmee proberen ieder geval een deel van de wijk sparen.

Het gaat om het kwadrant van 31 woningen aan de Boomkampstraat, Hulststraat, Eikelenbergstraat en Dahliastraat (blok 201, red.). Volgens de verenigingen zitten hier de meest bijzondere details van de wijk die in 1917 door architect Jan Stuyt is ontworpen.

"Poorten, metselwerk, gevels, dakoverstekken", somt Kees Kwadijk van Heemschut op. Volgens Feyko Alkema van de Historische Vereniging is het karakteristieke poortgebouw zelfs een klein Soestdijk. De verenigingen weten zich gesteund door GroenLinks en OPA in de gemeenteraad. Vanavond dienen zij een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van behoud. Ook vragen zou het stadsbestuur zo snel mogelijk op de zienswijze van de verenigingen te reageren.

Restauratie niet mogelijk

Volgens woningstichting Van Alckmaer, eigenaar van de meeste van de ruim 150 huizen, is complete sloop de enige optie. "We hebben restaureren zeer serieus onderzocht", laat directeur Fons Köster van Van Alckmaer aan NH Nieuws weten. "Helaas bleek uit meerdere onderzoeken dat dat technisch en financieel niet haalbaar is."

De wens van de verenigingen om Blok 201 te behouden is niet realistisch. "Blok 201 is er van de hele wijk bouwtechnisch het slechtst aan toe. Het mag dan cultuurhistorisch de meeste waarde hebben, maar we moeten die waarde ook niet overdrijven."

Van Alckmaer hoopt uiterlijk begin volgend jaar te beginnen met slopen. De motie die vanavond in de raad wordt behandeld zou die planning in de war kunnen schoppen. "Het is jammer dat de verenigingen en politici dit op het laatste moment nog proberen. We zijn al vijf jaar bezig met plannen maken met alle betrokkenen. Bovendien komen er oude details terug in de nieuwe Bloemwijk."