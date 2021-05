Gondelvaart Koedijk gaat ook dit jaar niet door: "Met pijn in ons hart besloten"

De jaarlijkse gondelvaart in Koedijk gaat ook dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Het evenement zou dit jaar op 21 augustus plaatsvinden. "We kunnen de veiligheid niet garanderen en die verantwoordelijkheid niet dragen", vertelt Anja Bijpost, secretaris van de organisatie.

"De coronaregels zijn voor ons niet uitvoerbaar", vertelt Bijpost. Ze vertelt bijvoorbeeld geen grote ingang te kunnen maken om met testbewijzen te gaan werken. "Veel bezoekers zijn al in Koedijk of ontvangen mensen thuis."

Daarnaast is de anderhalvemeterregel op zo'n evenement volgens haar niet haalbaar. "Dan moeten we kruizen gaan plakken op de dijk en looproutes maken in het dorp en overal vrijwilligers neerzetten die mensen daarop wijzen, dat is niet uitvoerbaar. In een pandemie kunnen wij niet op een veilig manier zo'n evenement organiseren."

Vergunning

De vergunning voor het evenement zou begin juni aangevraagd moeten worden, maar dat gaat de organisatie niet doen. "Het kost veel geld om alles te regelen en we weten niet of het door kan gaan tegen die tijd. En als het niet door gaat, zal alles toch betaald moeten worden", vertelt Bijpost. Het was geen makkelijke beslissing. "We hebben het echt besloten met pijn in ons hart."

"Daarnaast zouden de bouwgroepen ook al snel aan de slag moeten en dat kan ook niet goed op anderhalve meter afstand", vult Bijpost aan.

Verlichting

In plaats van het grote evenement, heeft de vereniging ideeën om het kleiner aan te pakken. "We willen bijvoorbeeld weer iedereen vragen de tuin te verlichten, denken aan activiteiten voor kinderen en misschien kunnen we een fietstocht organiseren voor gezinnen", vertelt Bijpost. "Dan blijf je in je eigen bubbel."

Ze is hoopvol voor volgend jaar. "Dan willen we zeker weer gaan varen!"

Bekijk hieronder de Koedijkse Gondelvaart van 2019: