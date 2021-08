'MC Hardliners-voorman deelt lakens uit in gevangenis Zaanstad'

Voormalig Hells Angels-kopstuk Lysander de R. heeft de touwtjes in handen in de gevangenis van Zaanstad, waar hij een jarenlange celstraf uitzit. Hij zou meerdere medegevangenen en cipiers volledig in zijn zak hebben, meldt de Telegraaf vanochtend.

Logo van de Hells Angels en MC Hardliners - NH Nieuws / Facebook MC Hardliners

Het netwerk rond De R. en zijn handlangers wordt het Kartel van Zaanstad genoemd, zo vertellen bezorgde medewerkers aan de krant. Onder De R.'s handlangers zou ook een verdachte uit het Marengo-proces, rond Ridouan Taghi, zijn. De R., tegenwoordig voorman van MC Hardliners, zou medewerkers en medegevangenen intimideren en zijn nieuwe club vanuit de gevangenis aansturen. Omdat ook leidinggevenden doodsbang voor hem zouden zijn, wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt aan de krant dat er 'incidenten worden onderzocht' en zegt de zaak zeer serieus te nemen. Negen jaar cel Als kopstuk van het Haarlemse Hells Angels-chapter werd De R. in juli 2018 tot negen jaar cel veroordeeld voor het runnen van een criminele organisatie, geweldpleging, afpersing, brandstichting en wapenbezit. Een jaar later werd bekend dat hij vanuit z'n cel een nieuwe motorclub had opgericht: MC Hardliners.

Lees ook Haarlem Ex-president Hells Angels Haarlem begint motorclub vanuit cel

Die club nam al snel serieuze proporties aan, zo meldde De Telegraaf een jaar later. In oktober 2019 zou de club al zo'n honderd leden verdeeld over negen chapters in onder meer Amsterdam, Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoofddorp en Hoorn hebben gehad. Kort daarvoor, eind mei 2019, werd De R.'s voormalige club Hells Angels verboden. Dat geldt nog niet voor MC Hardliners, hoewel de kleur en het ontwerp van hun logo veel weg heeft van dat van de Hells Angels. 'Gevaarlijkste motorbende van Nederland' Eerder dit jaar stonden enkele leden van MC Hardliners terecht voor gijzeling en afpersing. Misdaadverslaggever Mick van Wely van De Telegraaf noemde de relatief nieuwe motorclub destijds 'de meest gevaarlijke motorbende van Nederland, aangestuurd vanuit Noord-Holland'.