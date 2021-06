Ontluisterend rapport over motorbendes: 'Toename criminele Hardliners'

Bij motorclub Hardliners, met veel chapters in onze provincie, is een stijging te zien van het aantal leden dat verdachte is (geweest) in een strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast blijken veel bendeleden van motorclubs betrokken bij de handel en productie van harddrugs. Ook is er een wens voor een bestuurlijk verbod.

De vijf verdachten waren (destijds) lid van MC Hardliners - Facebook MC Hardliners

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs van het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak OMG’s (LSO). Dat rapport gaat over de integrale aanpak van criminele motorbendes door politie, gemeente, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee. In het rapport is ook aandacht voor MC Hardliners, een groeiende motorbende met afdelingen in Noord-Holland, waar NH Nieuws in april onderstaand verhaal over maakte. Het is 'een motorbende met een stevige omvang waar ook ondermijnende criminaliteit een rol speelt'.

De politie heeft nu bijna 90 leden van de Hardliners in beeld en 31 van hen zijn verdachte (geweest) van criminele activiteiten. Leden 'gedragen zich als een OMG en provoceren nadrukkelijk zowel andere motorbendes als de overheid', is de conclusie. In april zijn vijf Noord-Hollandse Hardliners veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat ze 10.000 euro hadden geëist van een man uit Opmeer vanwege het verkrachten en filmen van een nichtje van een van de motorbendeleden. Maar daar houdt het niet bij op: wat ook terugkomt in het rapport is dat er (met name in Noord-Holland) een bendeoorlog is tussen MC Hardliners en de in 2019 verboden club Satudarah. Ook de heftige bomexplosies bij woningen in Hoorn en Zwaag worden gelinkt aan de motorbendes. Motorleden bij uitvaart De (leden van) criminele motorclubs hebben zich het afgelopen jaar wel minder in de openbare ruimte laten zien en dit komt mede door de coronamaatregelen. Door de sluiting van de horeca was bijvoorbeeld het niet mogelijk om daar bijeenkomsten te organiseren. Toch zijn er ook momenten dat de clubs zich nadrukkelijk wel laten zien, zoals bij uitvaarten (vorige week nog bij de uitvaart van voormalig Satudarah-president Etou's Belserang), demonstraties en activiteiten die als charmeoffensief worden ingezet, zoals het uitdelen van knuffels bij een kinderziekenhuis, valt te lezen.

Motoren bij de uitvaart vorige week in Amsterdam - AT5

De over het algemeen verminderde zichtbaarheid betekent niet dat outlaw motor gangs (OMG’s) en hun leden zich niet meer bezighouden met georganiseerde of ondermijnende criminaliteit. Waar leden van bepaalde bendes uit beeld verdwijnen van aan het rapport meewerkende instanties, komen ze bij het onderzoek naar andere zogenaamde brotherhoods weer op de radar. Motorbendeleden maken ook grootschalig gebruik van versleutelde communicatiemiddelen, zoals PGP-telefoons, staat in het rapport. Deze services staan vooral bekend als de manier waarop criminelen communiceren. De politie hackte een aantal van die aanbieders de afgelopen twee jaar, waardoor ze inzage hadden in miljoenen berichten. Zo kwam naar voren dat leden van motorbendes zich 'zeer dominant' mengen in de productie en handel van drugs en ze daarmee een crimineel vermogen opbouwen, waaruit buitensporig geweld voortkomt. Angstcultuur Verdachte motorbendeleden of getuigen van criminele activiteiten leggen volgens het rapport vrijwel geen bekennende of belastende verklaringen af. Als gevolg hiervan hebben de strafrechtelijke onderzoeken een lange doorlooptijd. Politie en justitie zouden aanhoudend pleiten voor het doen van gerichte onderzoeken naar de motorbendes, 'een criminele en ontwrichtende groep', maar omdat vanwege de vele andere ondermijningsthema's neemt het aantal onderzoeken af. Volgens het rapport krijgt het onterecht minder prioriteit dan aan het begin van de integrale aanpak. De conclusie van het rapport is dat de integrale aanpak werkt: zo zijn vorig jaar wederom leiders en sleutelfiguren van een aantal grotere criminele en gewelddadige motorbendes aangehouden, zoals van Motorclub Caloh Wagoh, Bandidos en No Surrender. Al betekent de verminderde zichtbaarheid niet dat OMG’s en leden zich niet meer bezighouden met georganiseerde of ondermijnende criminaliteit. Bovendien vinden er nog altijd incidenten in de publieke ruimte plaats waarbij het gebruik van buitensporig geweld niet wordt geschuwd en soms ook onschuldige burgers het slachtoffer worden. Daarom pleit het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak (LSO) voor het invoeren van een bestuurlijk verbod. "Strafrechtelijk handhaven is dan direct na bestuurlijk besluit van de minister voor Rechtsbescherming mogelijk."

MC Hardliners, met een grote aanhang in onze provincie, is om een reactie gevraagd. De advocaat van veel verdachte motorbendeleden, Remco Kint, komt daar later mee.

