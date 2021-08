Geen ouderen- en leerlingenvervoer uit angst voor verkeersdrukte tijdens Formule 1

Vervoersbedrijf RegioRijder zal tijdens het gehele Formule 1-weekend niet rijden in de regio Haarlem uit angst voor verkeersinfarcten en grote vertragingen. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld kinderen die naar het speciaal onderwijs moeten op vrijdag. "Onze grootste angst is dat je kinderen 's ochtends wel naar school kan brengen, maar 's middags niet meer kan ophalen of thuis kan brengen vanwege files", aldus Ronald Derks van RegioRijder.

Tijdens het Formule 1- weekend van 3 tot en met 5 september worden in de wijde omgeving van het circuit wegen afgesloten. Alleen met een doorlaatbewijs is het mogelijk om het afgesloten gebied te bereiken. Dat geldt voor Zandvoort, maar ook voor delen van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Om te voorkomen dat de bussen van RegioRijder in de drukte vast komen te staan, ziet het bedrijf geen andere optie dan die dagen helemaal niet te rijden.

Eigen keuze

Derks laat weten dat het de eigen keuze van RegioRijder is om begin september niet te gaan rijden. Vanuit de organisatie van de Dutch Grand Prix zijn voor RegioRijder wel doorlaatbewijzen beschikbaar. "We hebben er bewust voor gekozen om daar geen gebruik van te maken. In totaal gaat het om 350 tot 400 voertuigen waarvoor we een doorlaatbewijs nodig hebben", aldus Derks. "Dat maakt het aanvraagproces ingewikkeld. Maar de voornaamste reden is toch wel het verkeerstechnische aspect als gevolg van het mobiliteitsplan."

Bang voor paniek onder leerlingen

RegioRijder is bang dat de bussen vast komen te staan. "Onze grootste angst bij bijvoorbeeld het leerlingenvervoer is dat we bij het ophalen de scholen lastig kunnen bereiken of dat we bij het thuis brengen lang vast komen te staan. Het gaat om ongeveer 400 leerlingen in de regio Haarlem en met zoveel leerlingen wil je niet vast komen te zitten in een verkeersinfarct." Het bedrijf heeft eerder meegemaakt dat bussen langdurig vast kwamen te staan na flinke sneeuwval. Dat zorgde voor paniek onder de kinderen. "Dat soort mogelijke scenario's willen we voorkomen", aldus Derks.

Ook ouderen de dupe

Ouderen en mindervaliden die vaak van de bussen gebruik maken zijn dat weekend in september dus ook de dupe. Derks verwacht dat weekend sowieso minder ritten voor deze doelgroepen vanwege de Formule 1. "Op deze groepen zal het minder impact hebben. Maar het blijft natuurlijk ook voor hen vervelend."

Op de vraag of deze beslissing niet te rigoureus is, antwoordt Derks dat dat van tevoren moeilijk in te schatten is. "Een evenement als dit is voor ons ook nieuw. Hierbij hebben we de afweging gemaakt om het zekere voor het onzekere te nemen. Misschien blijkt na het Formule 1-weekend dat het allemaal wel meeviel. Maar we zeggen liever achteraf 'het had dus wel gekund' dan dat we vast komen te zitten met angstige kinderen", aldus Derks. "Dit is wat ons betreft de veiligste keuze."

Reacties Haarlem en Bloemendaal

De gemeente Haarlem is op de hoogte van het besluit van RegioRijder, zo laat een woordvoerder weten. "We vinden het niet ideaal, maar kennen Regiorijder als een verantwoordelijke partij die in kansen denkt en zij zullen dit besluit niet lichtvoetig genomen hebben."

Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal laat weten dat het een besluit van RegioRijder zelf is geweest en dat de gemeente daar weinig invloed op heeft. "Wij realiseren ons dat de impact van een evenement van deze omvang groot is en bij mensen voor ongemak zorgt. Maar onze invloed als omliggende gemeente is zeer beperkt."