Volgende week duidelijk welke kaarthouders naar afgeslankte F1-race kunnen

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de Formule 1 in september in Zandvoort zullen bij een beperkte bezetting van de tribunes uiterlijk woensdag 18 augustus te horen krijgen of ze dit jaar bij de race mogen zijn. Fans die er dit jaar niet bij kunnen zijn mogen hun kaartje doorschuiven naar volgend jaar of krijgen hun geld terug.

Dat laat de organisatie van de Dutch Grand Prix weten via een persbericht. Ze gaan ervan uit dat vanavond in de persconferentie wordt aangekondigd dat de race door zal gaan, met een bezetting van tweederde van de toeschouwers.

Sportief directeur Jan Lammers: "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen." De race in Zandvoort staat gepland op 3, 4 en 5 september.



Het evenement kan doorgaan omdat iedereen vaste zitplaatsen heeft, aldus bronnen rondom het kabinet aan de NOS. Daarnaast vinden er - in tegenstelling tot festivals - geen overnachtingen op het terrein plaats. Ook zou iedereen een vaccinatiebewijs of negatieve test moeten hebben om naar binnen te mogen.

Voorbereidingen

Voor het evenement werden er per racedag bij volle bezetting zo'n 105.000 toeschouwers verwacht in Zandvoort. Hiervoor worden grote, tijdelijke, tribunes langs het circuit in de duinen gebouwd.