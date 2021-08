Door deze straat wandelen straks tienduizenden F1-fans: "Kalverstraat in het kwadraat"

Nog een maand en dan is de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Meer dan honderdduizend fans komen per fiets, bus en trein naar de kust. Áls de coronamaatregelen het toelaten natuurlijk. De Van Speijkstraat ligt tussen het station en het circuit en krijgt waarschijnlijk met ongekende drukte te maken. Hoe denken de bewoners daarover en is er überhaupt al sprake van Formule 1-koorts in de straat?

Wie door de Van Speijkstraat wandelt, ziet links en rechts veel zwart-wit geblokte racevlaggen aan de gevels hangen. Zo te zien zit het met de sfeer wel goed, hier zijn ze aan het aftellen naar begin september. En dat blijkt ook wel als je met de bewoners praat. Natuurlijk, het is nog even afwachten in welke vorm de race door mag gaan, maar ze kijken uit naar de kolkende massa fans die over een maand vanaf het station door de straat zal trekken. Tekst loopt door na video

Van Speijkstraat houdt rekening met kolkende oranje massa door de straat - NH Nieuws

"Het wordt de Kalverstraat in het kwadraat. Er komt 's ochtends een enorme meute vanaf het station richting het circuit. Dan heb je een paar uur rust en dan tegen een uur of zes komt de hele meute weer terug", vertelt Robbert Roodhart, bewoner van de Van Speijkstraat. Hij kijkt ontzettend uit naar de komst van de Formule 1. "De Formule 1 komt weer terug op de plek waar hij hoort te zijn. Eindelijk." Roodhart is opnameleider bij een internationaal mediabedrijf en mag straks zelfs op het circuit werken tijdens de Formule 1. "Ik heb het geluk en de eer om er deel van uit te mogen maken." 'Eén grote deinende massa' De meeste bewoners lijken thuis te blijven tijdens het racefestival. Zo ook Laura van der Meijden-Dekker. Ze kijkt enorm uit naar de drukte voor haar deur. Ze maakte het al eerder mee tijdens andere grote races in Zandvoort. "Het is ongelooflijk wat je dan ziet, het is één grote deinende massa vanaf het station. En dan komen ze later weer terug met autobanden in hun handen en dan al die joelende kinderen met race-petjes en shirtjes. Ik vind het hartstikke leuk." De route die de F1-fans straks vanaf het station zullen afleggen. Tekst loopt door onder het kaartje

Een andere Zandvoorter heeft wel wat zorgen over wat het 't dorp straks gaat opleveren. "Want bij de vorige Grands Prix was het dorp zelf helemaal uitgestorven. Ze stuurden de toeschouwers dan zo snel mogelijk weer terug. Maar misschien zal het dit jaar allemaal anders zijn." Kunstenares Donna Corbani heeft haar atelier aan de Van Speijkstraat. "Al bijna twee jaar kijken we er nu naar uit. Heel spannend als het allemaal doorgaat", zegt ze met haar 'fingers crossed'. Ze gaat haar atelier straks helemaal aankleden met 'Formule 1-kunst'. Voor de deur staat haar oude blauwe Volkswagenbus, bovenop het dak wapperen twee racevlaggetjes. "Ik laat de bus hier staan, we gaan niet weg die dagen", vertelt haar man Raymond. Tekst loopt door na foto

Kunstenares Donna Corbani en haar man Raymond - NH Nieuws / Paul Tromp