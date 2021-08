Verdeling F1-tickets op basis van 'meerdere variabelen': "Verantwoordelijkheid naar dorp"

Uiterlijk morgen zal duidelijk worden wie wel en wie niet de Dutch Grand Prix kan bijwonen in Zandvoort. Van de 110.000 bezoekers per dag zal eenderde het evenement vanwege de coronamaatregelen niet kunnen bijwonen . Voor organisatie DGP betekent dat niet een kwestie van simpel 'lootjes trekken', maar komt er veel meer bij kijken.

Robert van Overdijk, directeur van DGP, vertelt bij de podcast 'F1 aan Tafel' dat het verdelen van de tickets een complexe zaak is. "Het is voor ons best een ingewikkelde puzzel om te leggen. Sommigen vragen hoe je dat dan gaat doen. Ga je loten of gaat een notaris dat doen? Dat vind ik iets te simpel gesteld. Het toewijzen van de tickets was al een monnikenwerk."

Meerdere factoren spelen mee

De verdeling van de tickets is van meerdere factoren afhankelijk, zo legt Van Overdijk uit. "We hebben te maken met een mobiliteitsplan, een veiligheidsplan, we hebben langjarige contractuele verplichtingen en er is een duidelijke beleidsregel van de overheid wat wel mag en wat niet mag."

"Van de andere kant vind ik dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar het dorp Zandvoort, de enige overheid die ons gesteund heeft. Dus we willen ook dat die economische spin-off in Zandvoort maximaal tot zijn recht komt. Als je al die variabelen in een vergaarbak stopt, dan volgt daar straks een verdeling uit. En die proberen we zo eerlijk mogelijk te maken. Maar dat die ingewikkeld is, is een duidelijk verhaal."

Uiterlijk 18 augustus uitsluitsel

Als er dagelijks 110.000 toeschouwers op het circuit aanwezig mochten zijn, dan betekent dat dat ruim 36.000 Formule 1-fans te horen krijgen dat ze er in het eerste weekend van september niet bij kunnen zijn. De organisatie van de Dutch Grand Prix had eerder al laten weten dat kaarthouders daar uiterlijk woensdag 18 augustus, morgen dus, uitsluitsel over krijgen.