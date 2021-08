Overvallen drugspand in Noord-Scharwoude maandenlang op slot

De politie doet nog onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld, maar hoeft hiervoor niet meer in het pand aanwezig te zijn. De sluiting van het pand en het bijgebouw is een gebruikelijke consequentie bij een woning waar een hennepkwekerij wordt aangetroffen, vertelt een woordvoerder van de gemeente Langedijk aan NH Nieuws.

Op 22 juli drongen in de vroege ochtend vier jonge overvallers het bijgebouw aan de Oranjestraat binnen en bonden de 37-jarige bewoner van het bijgebouw vast. Ze eisten de sleutel van het huis en gingen daar naar binnen.

Waarschijnlijk verzette de bewoner van het huis - een 51-jarige man - zich, want even later klonk er een schot. De man rende daarna zwaargewond naar buiten. De overvallers waren al gevlucht toen de buurvrouw het slachtoffer op de 2e Lage Hoekstraat aantrof.

Toen agenten het huis binnengingen, vonden ze een hennepplantage. Die is ontmanteld en de spullen zijn in beslag genomen. De neergeschoten man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is later verhoord.

De overvallers wisten mogelijk van de wietplantage. Het gebeurt volgens de politie vaker dat hennepplanten worden gestolen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.