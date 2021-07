Politie onderzoekt mogelijk verband woningovervallen Heerhugowaard en Noord-Scharwoude

De gewelddadige woningoverval in Noord-Scharwoude vorige week toont gelijkenissen met de overval in Heerhugowaard van begin juni. Het gebeurde op ongeveer hetzelfde tijdstip, in beide gevallen zijn bewoners gegijzeld en het signalement van de daders komt overeen. Dat blijkt uit gesprekken van NH Nieuws met getuigen. De politie laat weten te onderzoeken of er een verband is. Er is nog niemand aangehouden.

Een getuige in de buurt zegt tegen NH Nieuws dat hij de zes daders ('jongens nog') heeft zien wegrennen. Ze reden volgens de politie weg in een kleine, witte auto. Bijna twee maanden eerder overkwam de familie Henke ook zoiets.

Donderdag drongen overvallers even na 4.00 uur een woning en een bewoonde garage aan de Oranjestraat in Noord-Scharwoude binnen. De bewoners werden in hun slaap overrompeld door zes gewapende mannen, vertellen buren aan NH Nieuws.

Op 4 juni werden zij in de vroege morgen in hun woning aan de rand van in Heerhugowaard in hun slaap overvallen door een groep gemaskerde jongemannen, op zoek naar geld. Hier ging het om vijf daders.

Het gezin, bestaande uit een man, vrouw en zoon, wordt bedreigd, vastgebonden en mishandeld. "De daders waren jong", vertelde slachtoffer Francis Henke eerder. Ze sloegen op de vlucht in twee auto's, de Audi van het gezin en een kleiner voertuig. De gestolen Audi werd later teruggevonden in de Dorpsstraat in Winkel.

Een woordvoerder van de politie laat vandaag desgevraagd aan NH Nieuws weten een verband te onderzoeken tussen de woningovervallen. "Beide onderzoeken zijn op dit moment in volle gang. Omdat die nog pril zijn, doen we op verder geen mededelingen."

Er zijn ook verschillen tussen de overvallen: de woning in Noord-Scharwoude lag in een redelijk dichtbevolkte wijk, terwijl de woning van de familie in Heerhugowaard in het buitengebied ligt en er tot vijftig meter om het huis niemand woont.

Voor de overval in Heerhugowaard gebruikten de daders mogelijk een drone om de omgeving te verkennen. Het is niet bekend of dit in Noord-Scharwoude ook is gesignaleerd. Hemelsbreed liggen de twee woningen amper drie kilometer bij elkaar vandaan.