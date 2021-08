Oud-Telstar spits Reda Kharchouch keert op huurbasis terug in eerste divisie

Reda Kharchouch gaat dit seizoen op huurbasis bij FC Emmen spelen. De spits uit Amsterdam, die op dit moment geblesseerd is, komt over van Sparta Rotterdam.

Kharchouch staat al enkele maanden langs de kant vanwege een scheur in zijn hamstring. Tot en met oktober staat de 25-jarige oud-spits van Telstar langs de kant. Desondanks huurt FC Emmen hem tot en met volgende zomer.

In 2020 maakte Kharchouch voor 400.000 euro de overstap van Telstar naar Sparta Rotterdam. In Velsen-Zuid groeide de lange spits uit tot een publiekslieveling. Kharchouch, die door Telstar werd weggeplukt bij OFC Oostzaan, maakte 22 doelpunten in 30 wedstrijden voor De Witte Leeuwen.