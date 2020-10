Herstel Kharchouch verloopt voorspoedig: "Hoop volgende week weer aan te sluiten"

ROTTERDAM - Reda Kharchouch raakte begin september geblesseerd aan zijn meniscus. De voormalig spits van Telstar is begonnen aan zijn revalidatie. "Ik ben lekker buiten aan het rennen. In de hoop dat ik misschien in een week bij de groep kan aansluiten", laat de 25-jarige Amsterdammer weten bij NH Radio Sportcafé.

Kharchouch maakte deze zomer de overstap van de Witte Leeuwen naar Sparta Rotterdam. Bij zijn nieuwe club willen ze niet te hard van stapel lopen. "Bij Sparta kennen ze mijn kwaliteiten en zij willen liever dat ik een weekje rust houd als ik nog niet fit ben."

Verschillen Sparta en Telstar

De aanvaller merkt weinig verschil in conditioneel opzicht bij zijn nieuwe club. "Ik had geluk vorig jaar dat we met Andries (Jonker red.) veel op conditioneel vlak deden. Het enige verschil met Telstar is wel de balcirculatie en de balsnelheid."

"Op het moment dat ik een bal aannam, had ik zes teamgenoten die de bal wilden", geeft Kharchouch als voorbeeld. "Afgelopen jaar was het hooguit eentje die mij kon ondersteunen. Ik denk dat ik in de wedstrijden meer ruimte zal hebben dan in de eerste divisie. Het is daarentegen tactisch wel sterker."