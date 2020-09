Fikse domper voor Reda Kharchouch: twee maanden aan de kant

ROTTERDAM - Slecht nieuws voor Reda Kharchouch. De voormalig spits van Telstar is de komende twee maanden niet inzetbaar voor zijn nieuwe club Sparta Rotterdam. De Amsterdammer is geblesseerd aan zijn meniscus en wordt vrijdag hieraan geopereerd.

Kharchouch werd door Telstar in de zomer van 2019 opgepikt bij de amateurs van OFC in Oostzaan. De goalgetter leek in de winterstop al de overstap te maken naar Sparta. Telstar en Sparta werden het destijds niet eens over de transfersom, waardoor de aanvaller in Velsen- Zuid bleef. Eind juni had de Amsterdammer toch zijn transfer naar Het Kasteel te pakken.