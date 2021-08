Blijdschap in Zandvoort maar toeschouwerskwestie kan grote teleurstelling worden

DGP, de organisator van de Formule 1 in Zandvoort heeft vandaag geen tijd om uitgebreid te reageren. Maar dat het een lastige kwestie is, wil directeur Jan Lammers wel beamen. "Er zijn zoveel vragen waar we ons mee bezig houden. Ik wil er nu niet op vooruit lopen, maar we gaan ons erover buigen deze komende dagen en laten het de kaarthouders woensdag weten."

Een dame die net haar boodschappen heeft gedaan vreest voor haar zoon. "Hij heeft er erg naar uit gekeken en het zou heel vervelend zijn als hij niet mag komen." Ook in de racewinkel in de Kerkstraat is het, het gesprek van de dag. "Iedereen heeft het erover", vertelt de man achter de kassa. "Want hoe gaan ze dat nu bepalen wie er wel of niet mag komen?", vraagt ook hij zich af.

Bij de lokale supermarkt in Nieuw Noord reageren bewoners uitgelaten op het Formule 1 nieuws van vrijdagavond. Maar het gaat ook over de kaartjes, want het zal je maar gebeuren dat je alsnog te horen krijgt dat je niet mag gaan. "In mijn vriendengroep zijn er al jongens die hun kaartjes verder verkopen, omdat ze geen zin hebben dat ze niet samen kunnen gaan", vertelt een jongen die liever anoniem blijft.

Gevolgen voor horeca

Dat er minder bezoekers mogen komen, heeft mogelijk ook gevolgen voor de winkeliers, horeca, campings, appartementhouders en hotelhouders.

Zo vertelt Suzanne Jansen van het Amsterdam Beachhotel dat de hotelkamers al lange tijd volgeboekt zijn in het raceweekend. Sommige boekingen zijn meegenomen van vorig jaar, toen de Formule 1 niet door kon gaan. Het is nog onzeker of er afzeggingen zullen komen, omdat het niet duidelijk is welke mensen hun kaartje mogen houden. "Een groot deel van de kamers is geboekt door de organisatie, daar maak ik mij niet druk over. Een aantal andere kamers gaat naar particulieren dus dat zou nog weg kunnen vallen."

Voor de evenementenbranche vindt ze het heel erg. Voor hen veranderen de regels niet, er mogen nog steeds maximaal 750 mensen op een festival komen. Dat is even wat anders dan de 70.000 bij de Formule 1. "Je zou verwachten dat ze een beetje een lijn houden, maar voor de evenementenindustrie is het heel krom. Dat is niet eerlijk."

Geen festival

Naast het racen stonden er ook andere evenementen op de planning onder de naam Zandvoort Beyond. "Nu zijn we drie weken voor het evenement en sinds gisteren hebben we eindelijk duidelijkheid. Er is publiek aanwezig, maar wel met veel beperkingen", schrijft directeur Sander ten Bosch. Naast verschillende kunstexposities, zijn er ook eenop het Badhuisplein. "Zodat het echt een evenement voor jong en oud is."

"Helaas zullen er mensen teleurgesteld gaan worden. Ook het grote dorpsfeest zoals Zandvoort Beyond dat heeft voorbereid kan grotendeels niet doorgaan. Er zullen bijvoorbeeld geen podia met artiesten zijn", schrijft burgemeester David Moolenburg in een brief aan de inwoners van Zandvoort. Hij is blij dat het door kan gaan. "Honderden miljoenen mensen zullen de beelden van ons dorp, de kustlijn en het circuit zien."

Vreugdedansje met zwart randje

Marcel van racecafé Rabbel vindt het wel jammer dat de evenementen niet door kunnen gaan. Hij heeft een dubbel gevoel over de situatie. "Ik doe een vreugdedansje met een zwart randje, een rubber randje." Voor zijn zaak maakt het verschil niet uit. "Met 100 man zitten wij toch vol." Maar hij vindt het heel erg dat mensen teleurgesteld moeten worden.

Hij vindt het misschien wel nog erger voor de mensen die moeten beslissen wie wel en niet mag komen. "Dat zal ze niet in dank worden afgenomen en lijkt mij een hele moeilijke beslissing." Er is nog iets wat hij lastig vindt. "We zijn met handen en voeten gebonden en mogen de race niet op schermen laten zien. Ik had zo graag gezien dat F1-fans zonder kaartje dan bij ons konden komen kijken, maar het mag niet."