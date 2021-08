Kinderen wanen zich Max Verstappen op eigen circuit in Zandvoort

Op het echte circuit kunnen kinderen niet rondrijden, daarom is er vanaf vandaag een mini-circuit gebouw in het centrum van Zandvoort. Op die 'raceweg' kunnen kinderen tot en met twaalf jaar in elektrische karts een rondje rijden. En Finn was vandaag de allereerste om de baan te testen. “Wauw dat ging echt best goed.”

Het kindercircuit is gisteren neergelegd en dat was nog een hele opgave. De opblaasbare rand is gemaakt van hetzelfde materiaal als een luchtkussen en dat ging lastig met de harde wind.

“We zijn gisteren uren bezig geweest om het circuit neer te leggen. Normaal doe je dat in een half uur, maar nu zijn we, door de wind, een halve dag bezig geweest”, zegt John Gigengack, een medewerker van de kartbaan.

Geen CO2

De karts zijn elektrisch en maken weinig geluid. Dat moest ook omdat de kartbaan aan het Badhuisplein ligt, midden in Zandvoort. “Het was een eis van omwonenden om geen geluidsoverlast te krijgen, dus hebben wij deze speciaal deze karts ontwikkeld”, zegt John terwijl hij sleutelt aan een van de mini-karts.

De allereerste

Finn is de gelukkige en mag als eerste een rondje rijden. Dat is in het begin nog even wennen, maar als de banden zijn opgewarmd, krijgt hij er lol in. De mensen aan de kant juichen hem vrolijk toe.

De scheidsrechter, met wit-zwart geblokte vlag, is Lester Ellenkamp. Hij kart al zijn hele leven en vindt de baan een mooi opstapje voor het echte werk. "Dit is natuurlijk niet te vergelijken met een echte baan", zegt hij. "Maar het is wel een manier om het te leren en misschien dat ze het daardoor wel een keer op een echte baan willen proberen.”