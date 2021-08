Appeltjesgroene huis heeft eindelijk een nieuwe kleur: iets lichter appeltjesgroen

Ineke van Amersfoort uit Den Helder werd wereldberoemd in heel Nederland dankzij de kleur van haar woning: appeltjesgroen. Dat mocht echt niet, aldus de gemeente, en zelfs de Hoge Raad was van mening dat er een andere kleur op moest. Het is appeltjesgroen geworden, laat Van Amersfoort aan mediapartner Regio Noordkop zien.

De juridische strijd duurde jaren, maar het is inmiddels augustus 2021 en de nieuwe laag verf zit op de gevel. De nieuwe kleur, goedgekeurd door de gemeente Den Helder, is verrassend te noemen: appeltjesgroen, maar dan net een tintje lichter. "Het mocht niet zo fel zijn, want dan weerkaatste het zo bij de buurman", vertelt Ineke van Amersfoort. "Ik heb een hele lappendeken aan groene kleuren op de muur gehad. En nu is de gemeente wel tevreden."