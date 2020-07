Van appeltjesgroen naar een pastelkleur: Ineke verdrietig om uitspraak Raad van State

DEN HELDER - Ineke van Amersfoort uit Den Helder kon vanmorgen op de website van de Raad van State lezen dat ze haar huis in de wijk Boatex moet overschilderen: "Raar dat ze dat zo doen, trouwens". Sinds 2017 procedeert zij om haar huis in de appeltjesgroene kleur te houden maar de hoogste bestuursrechter van ons land oordeelde dus anders.

"Het doet me verdriet vanwege het onrecht en omdat dit een vrolijke kleur is" - NH Nieuws

"De Commissie Welstand van de gemeente Den Helder heeft gelijk gekregen", zegt de 83-jarige Van Amersfoort in haar woonkamer. Haar groene huis in de wijk Boatex heeft landelijke bekendheid gekregen en ook vandaag rinkelt haar telefoon continu. "Van welke krant was u?", vraagt ze door de telefoon.

"Over kleur valt niet te twisten. Ik snap het als mensen er last van hebben maar ja, er zijn zoveel kleuren hier."

Het appeltjesgroen, waar Van Amersfoort helemaal weg van is, kon niet op de goedkeuring van alle buren rekenen. Maar het is zeker niet zo dat de hele buurt er tegen is, zegt een buurman: "Over kleur valt niet te twisten. Ik snap het als mensen er last van hebben maar ja, er zijn zoveel kleuren hier. Dat moet toch kunnen?! Ik vond het wel leuk om zo'n beroemd huis in de wijk te hebben."

Uitgestreden?

En dat is precies het argument waarmee Van Amersfoort de rechter hoopte te overtuigen: "Het gaat om de willekeur van de commissie. Rood, zwart en wit mogen wel?", zegt ze daar over. Of ze nu helemaal is uitgestreden, weet ze niet: "Ik kreeg al advies dat ik nog naar Europa kan gaan, maar daar ga ik even over nadenken."

Van Amersfoort moet nu in overleg met de gemeente bepalen welke nieuwe kleur haar huis krijgt, daar is volgens de Raad van State nog wel ruimte om zelf mee te beslissen. "Ik heb vanmiddag een afspraak met een schilder en dan ga ik eens even praten. Ik denk er aan om aan deze kleur groen wat wit toe te voegen. De commissie had het vroeger over pastel, toen over zacht. Moet het allemaal zo flauw worden? Gadverdarrie."