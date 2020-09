Geelgroen? Blauwgroen? Zoektocht naar nieuwe kleur voor appeltjesgroene huis

DEN HELDER - Wordt het geelgroen, of een beetje blauwgroen? Het is nog een beetje zoeken voor Ineke van Amersfoort. Ze moet van de rechter haar appeltjesgroene huis in de Helderse woonwijk Boatex over laten schilderen na klachten van de buren. Ze heeft al een paar nieuwe groenkleuren uitgeprobeerd: "De overbuurvrouw vindt ze allebei wel leuk. Maar jammer is het wel."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Voorzichtig dept Ineke van Amersfoort de kwast in de pot groene verf en daarna op de muur. "Ik ben naar het centrum gegaan en daar hebben ze me heel lief en vriendelijk geholpen. Zonder dat ik hoefde te betalen. Ik kreeg een pot wit en groen. Iedere keer een tikkeltje groen erbij en dan komt het tot deze kleur. Ik had het liever wat groener gehad, maar ja."

