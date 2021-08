Haarlemse vlag weer op weg naar Tokio: "Paralympics een droom die uitkomt"

De afgelopen maanden heeft de dertigjarige atleet hard getraind om zich voor te bereiden op haar eerste Paralympics. 27 augustus begint ze op de 1.500 meter. Daarnaast doet ze mee op de 5.000 meter en de marathon. En daar kijkt ze vooral naar uit.

“Ik ben beter op de lange afstanden”, lacht ze. Ze won eerder al eens de Londense marathon, waarmee ze zich plaatste voor deze Spelen in Tokio. Over de extreem hoge temperaturen in Japan maakt ze zich geen zorgen.

'Elke dag uur eerder op'

“Naast mijn reguliere trainingen bereiden we ons ook voor op het grote temperatuur- en tijdsverschil tussen Nederland en Japan. We trainen in een speciale klimaatkamer en daar doe ik het best goed. Daarnaast hebben we sinds zondag een ‘jetlag protocol’. Dit houdt in dat we iedere dag een uur eerder moeten opstaan om alvast te wennen.”

In 2014 begon de paralympiër te trainen bij sportcentrum Papendal. “En als je daar eenmaal begint dan droom je dat je op een dag naar de Spelen mag. Ik kreeg toen mijn eerste wheeler en begon met sprintafstanden. Sinds 2018 ben ik langere afstanden gaan proberen en kwam ik erachter dat dat echt mijn ding is.”

'Een stukje thuis in Tokio'

Beachvolleybalster Sanne Keizer die net terug is van de Olympische Spelen, heeft de Haarlemse vlag aan Nikita overhandigd. Keizer had de vlag in Japan aan het balkon gehangen. “Ik hoop dat ook te kunnen doen”, zegt Nikita. “En anders hang ik hem in mijn kamer. Het voelt echt alsof ik een stukje van thuis meeneem.”