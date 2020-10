Haarlemse Nikita kampioen wheelen bij Londense marathon

HAARLEM -Ze kan het amper bevatten, maar Nikita den Boer heeft de Londense marathon gewonnen met wheelen. Ze had er totaal niet op gerekend dat ze zou winnen, hoogstens een top-4 plek. "Het is heel onwerkelijk dat ik de nummer 1 ben, dit is zoveel groter dan een WK."

Nikita is pas zes jaar geleden begonnen met wheelen en richtte zich in eerste instantie vooral op de middellange en lange afstanden. Het ging wel lekker, maar ze zat nog niet bij de top van de wereld, totdat ze erachter kwam dat ze eigenlijk beter is op de langere afstanden. "Ik heb dat een keer geprobeerd en toen kwamen mijn coach en ik erachter dat ik daar eigenlijk veel beter in ben."

Ze traint drie keer per week op Papendal en mag zich sinds dit jaar officieel topsporter noemen. Dat haar carrière dit weekend zo'n vlucht zou nemen, had eigenlijk niemand aan zien komen. "De regerend kampioen reed ook mee en zij is al 2 jaar onverslagen, dus ik had echt niet gedacht dat ik van haar zou winnen, niemand niet", vertelt ze.

Heel lang reden ze gelijk op, totdat de concurrent van Nikita op de laatste kilometer instortte en Nikita ineens op kop reed. "Toen dacht ik, ik zou dit wel eens kunnen gaan winnen en toen ben ik harder gaan rijden."

Prijsuitreiking

Vooraf aan de marathon werden alle deelnemers geïnformeerd over de prijsuitreiking en dat de winnaar ook nog bij een persconferentie zou moeten zijn de volgende dag. "Toen dacht ik, dat is niet belangrijk voor mij, want ik ga'm toch niet winnen."

En zo kwam ze maandag later thuis dan gedacht, maar wel met een medaille en een kampioensschaal. Tevens is ze geplaatst voor de Paralympische spelen in Tokio volgend jaar voor het onderdeel marathon. Voor de afstand 5000 meter op de spelen, had ze zich al eerder geplaatst. Nu hoopt ze zich ook nog te plaatsen op de 1500 meter. "Een paar jaar geleden leek het me leuk om de spelen een keer mee te maken, maar ik ga nu natuurlijk wel daar naartoe om medailles te winnen. "