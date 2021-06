Sanne Keizer laat de Haarlemse vlag 'shinen' op de Olympische Spelen in Tokio

"Ik hang 'm over mijn balkon in het Olympisch dorp, en anders kan ik er wel een mooi jurkje van maken. Ik ga er in ieder geval in Tokio mee shinen", aldus Sanne Keizer. De Haarlemse beachvolleybalster gaat naar de Olympische Spelen en ze heeft net de stadsvlag ontvangen van wethouder Michel Rog. Hij zwaait alle Haarlemse Olympiërs deze week uit met bloemen, vlaggen en gelukswensen.

Sanne groeide op in Doetinchem, woonde in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en nu zeven jaar met haar man en twee kinderen in Haarlem. Tot grote tevredenheid. "Ik ben een Achterhoeker en ik vind het heerlijk om daar te zijn, maar het is ook heel fijn om de stad weer binnen te rijden. Het is hier prachtig en de mensen zijn heel sociaal. Je bent zo in de duinen, op het strand, de snelweg ligt om de hoek. De stad geeft me een heel vrij gevoel."

Dat zijn woorden die wethouder Michel Rog natuurlijk graag hoort. Hij overhandigt Sanne woensdag de stadsvlag en een grote bos bloemen. Stiekem hoopt hij natuurlijk dat Sanne die vlag in Tokio aan de wereld gaat tonen. "Het zou natuurlijk leuk als Sanne die Haarlemse vlag in één van haar 'Instagram Stories' laat wapperen. En wij als Haarlemmers moeten natuurlijk tot laat gaan opblijven om haar spannende wedstrijden te bekijken."

Tweede keer op Olympische Spelen

De 36-jarige Haarlemse speelde in 2012 al op de Olympische Spelen in Londen en bereikte daar met haar teamgenoot Marleen van Iersel de kwartfinale. Na een break van een aantal jaar is Sanne weer helemaal terug aan de top van het internationale beachvolleybal. In Tokio vormt ze een ijzersterk duo met Madelein Meppelink. "De top vijftien ligt echt heel dicht bij elkaar", vertelt ze de wethouder. "Ik ben fitter dan ooit. Wat mij betreft mogen de Spelen morgen beginnen, ik ben er klaar voor."

Wethouder Michel Rog zit in ieder geval aan de buis gekluisterd als Sanne in Tokio moet spelen. Hij heeft vroeger zelf ook een aardig potje gevolleybald, maar beachvolleyballen is toch echt wel even andere koek. "Ik heb ooit op de Copacabana in Brazilië gebeachvolleybald, maar dat hield ik maar een half uurtje vol", lacht hij. Tegen wie 'Keizer en Meppelink' de eerste wedstrijd in Tokio spelen, is nog onbekend. "Dat horen we maandag. Maar het zal op 25, 26 of 27 juli zijn", aldus de Haarlemse.