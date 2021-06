Geen Olympische Spelen voor hordeloper Koen Smet

Hordeloper Koen Smet moet de Olympische Spelen in Tokio aan zich voorbij laten gaan. De Amsterdammer lukte het dinsdagavond niet om de olympische limiet te lopen bij zijn laatste kans in Luzern.

Smet moest in Zwitserland onder de limiet van 13,32 seconden duiken. Hij kwam 'slechts' tot 13,68, waarmee hij vijfde werd. Eerder dit seizoen liep Smet een persoonlijk record op de FBK Games in Hengelo. Daar snelde hij naar een tijd van 13,50 seconden.

"De limiet was nooit het hoofddoel", reageert Smet. "De kwalificatie via de wereldranglijst was haalbaar, maar hier kwam ik uiteindelijk een paar plaatsen te kort." Op die ranglijst staat hij momenteel net buiten de top 50.