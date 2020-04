Documentaire: hordeloper Koen Smet in het spoor van coach Colin Jackson

AMSTERDAM - Een unieke kans die hordeloper Koen Smet niet voorbij kon laten gaan. Hij mocht vorig jaar bij wereldrecordhouder Colin Jackson in Cardiff komen trainen. Bijzonder, zeker omdat Smet een paar jaar eerder nog met een flinke depressie worstelde. De harde wetten van de topsportwereld en het plotselinge avontuur komen op een prachtige manier samen in 'Barriers', een documentaire die eerste paasdag te zien is bij NH Sport.

NH Sport/Stephan Brandhorst

Elfvoudig Nederlands kampioen hordelopen Koen Smet is het niveau in Nederland ontgroeid en heeft de focus op de Olympische Spelen in Tokio gericht. Hij laat zijn 'veilige haven' Amsterdam achter zich en richt zijn leven zo in dat hij met Jackson (wereldrecordhouder op de 60 meter indoor in 7.30) kan gaan knallen. Trainen onder een legende De documentaire laat zien wat Smet moest doorstaan om te zijn wie hij nu is. Hoe zijn harde topsportleven eruit ziet. Maar ook hoe hij traint onder een absolute grootheid in de atletieksport. "Hij is echt een legende. Als je een hordeloper vraagt: noem je drie grootste voorbeelden, dan zal hij er altijd bijzitten." Maar van dat legendeverhaal wil Smet niets meer weten. "Ik denk altijd maar: hij moet ook zijn eigen kont afvegen."

Quote "Ik denk altijd maar: hij moet ook zijn eigen kont afvegen" hordeloper Koen Smet

In de documentaire, gemaakt door Mark Arents en Stephan Brandhorst, krijgt de kijker een uniek kijkje in het leven van de atleet. Je ziet hem met zijn trainer en vriend Colin Jackson, zowel op als naast de baan keihard werken. Ook volgen de makers hem gedurende zijn indoorseizoen, waarin Smet weliswaar Nederlands kampioen wordt, maar nog niet op de top van zijn kunnen presteert.

Quote "Als Koen fit is, zien we hem ongetwijfeld op de Olympische Spelen" Wereldrecordhouder 60 meter horden indoor Colin Jackson

Olympische Spelen Weer terug in Cardiff is Smet nog herstellende van een vervelende blessure, maar gaat tegelijkertijd de focus op het outdoor-seizoen. Daarin wordt ook duidelijk wat volgens Jackson zijn toekomstperspectief is. "Als Koen fit is, zien we hem ongetwijfeld op de Olympische Spelen."