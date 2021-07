Haarlemse vlag van beachvolleybalster Sanne Keizer hangt in olympisch Tokio

Het doet haar stiekem toch wel iets, dat stukje Haarlem in Tokio. Beachvolleybalster Sanne Keizer uit Haarlem loopt vandaag mee in de openingsceremonie van de Olympische Spelen en een paar dagen geleden hing zij de Haarlem-vlag pontificaal op in de Japanse hoofdstad. Proud, schreef zij bij haar post erover op Twitter. "Haarlems mugje is gearriveerd in olympisch dorp, hoor."

Wethouder Michel Rog vroeg de Haarlemse olympiërs om een vlag mee te nemen en deze in Japan te laten wapperen. "Ik ga er zeker mee shinen", was toen Sannes antwoord. Of ze de vlag ook als omslagdoek mee naar de openingsceremonie heeft meegenomen, is niet duidelijk. Sinds ze in Tokio is, reageert ze niet meer op vragen.

Maar op het terras in het olympisch dorp hangt de trots van Haarlem in ieder geval tussen de Nederlandse vlaggen tegen een mooie achtergrond. Nu rest de achtergebleven muggen niets anders dan te hopen dat de Haarlem-vlag straks ook op het podium is te zien bij de medaille-uitreiking. In 2012 behaalde Keizer de kwartfinale, dus wie weet...

Met collega Madelein Meppelink speelt Keizer zondagmiddag haar eerste wedstrijd om twee uur 's middags Nederlandse tijd.