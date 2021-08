Al tienduizend peuken geraapt tijdens Beach Clean Up: "Het strand is geen asbak"

Tina Golstein uit Den Helder maakt zich best boos over de vervuiling van 'haar' strand: "Ik snap mensen niet. Ze lopen de hele dag met een pakje sigaretten en als het pakje leeg is, is het te zwaar? Neem het gewoon mee. Ik loop altijd met een plastic zak op het strand. Als mensen iets laten vallen, loop ik achter ze aan: 'U bent wat verloren,' zeg ik dan."

Tientallen zakken en grijpers liggen klaar voor de vrijwilligers die het strand van Julianadorp gaan afspeuren naar afval. Mariet Bouma is er speciaal voor uit Friesland gekomen met haar zus en vriendin: "Jazeker, het moet toch gebeuren. Je verbaast je erover hoeveel rotzooi er op het strand ligt. We maken er gewoon een dagje van."

Jonge zeehond 'Nylon' verstrikt in net gevonden, nog onzeker of hij het redt

Uit onderzoek van stichting De Noordzee is al gebleken dat hoeveelheid afval in zee de afgelopen jaren al met 27 procent gedaald. "Het gaat dus al een stuk beter, maar we zijn er nog lang niet", vertelt Sebastiaan Verkade van stichting De Noordzee. "We vinden vooral nog vispluis en kleine stukjes plastic. Dieren kunnen in stukken net verstrikt raken of plastic zien als eten."

Peuken tellen

Het afval-item van dit jaar zijn de peuken en filters van sigaretten: "Eén filter kan al acht liter water vervuilen. Het bestaat voor 90 procent uit plastic, dus zo'n peuk kun je niet zomaar weggooien. Het strand is geen asbak, het doet daadwerkelijk schade aan de natuur."

Eindstand van de Clean Up in Julianadorp is: 71,5 kilo afval en 269 peuken. De komende dagen trekt de Beach Clean Up-karavaan langs de Noord-Hollandse kust en doet onder meer Callantsoog aan, Bergen, Castricum, Wijk aan Zee, Bloemendaal en Zandvoort. Wie mee wil helpen kan zich melden bij stichting De Noordzee.