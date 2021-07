Beach Cleanup Tour 'meets' Strandzesdaagse tussen Bloemendaal en Zandvoort

Het was niet echt strandweer, maar de kust tussen Zandvoort en IJmuiden trok vandaag toch veel bezoekers. Terwijl voor de jaarlijkse Strandzesdaagse de etappe tussen Noordwijk en IJmuiden werd gelopen, liepen in omgekeerde richting deelnemers van de Beach Cleanup Tour.

Dat het zonnetje niet schijnt is jammer, vindt initiatiefnemer Daan Strang van de Beach Cleanup Tour. "Maar met harde wind komt er wel meer binnendrijven en dan kunnen we de natuur ook weer een beetje helpen." In elf etappes wordt deze week van Fort Kijkduin in de Kop van Noord-Holland naar het Zuid-Hollandse Scheveningen gelopen. En elke dag wordt er minstens 100 kilo afval verzameld.

Strandzesdaagse

Wind mee hebben de wandelaars van de Strandzesdaags, die juist vandaag dezelfde route lopen, maar dan richting het noorden. "En dat loopt een stuk gemakkelijker, hoor", vertelt een deelneemster, die al voor de twaalfde keer van Hoek van Holland naar Den Helder loopt.

De wandelaars moeten natuurlijk ook goed eten en drinken onderweg. Daan Strang van de Beach Cleanup Tour is ervan overtuigd dat de strandwandelaars niet de vervuilers zijn. "Ik denk dat die mensen wel in 'touch' met de natuur zijn en als ze allemaal ook nog één stukje opruimen ben ik al helemaal blij." En dat is volgens hem ook de gouden formule voor minder vervuiling van het water. "Als 8 miljard mensen dat doen, is de oceaan een stuk schoner elke dag."

Juttersgeluk

De groep is zo groot dat ook de boulevard en het dorp opgeruimd worden. Vrijwilligers van Stichting Juttersgeluk doen ook mee en zij rapen niet zomaar lukraak het afval van de boulevard op. Blikjes en plastic flesjes worden gescheiden, want daar weet Juttersgeluk wel raad mee. Zo wordt van petflessen touw gemaakt en is van strandspeelgoed onlangs nog een heus kasteel gebouwd.

Eén van de vrijwilligers van Juttersgeluk, Annemarie Bakker, was vandaag dan ook weer naarstig op zoek naar nieuw 'bouwmateriaal'.