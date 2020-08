Daan start Beach Clean Up-monstertocht: "Doe jij het land, dan doe ik het strand"

De start van Daan's cleanup-tour is om 11:11 uur bij Fort Kijkduin in Huisduinen. "Ik hoop dat veel mensen zich aansluiten. Er zijn al aanmeldingen binnen. Maar ja, het is een rare tijd . Als het superdruk wordt dan lopen we in colonne van 1,5 meter. En blijf dan ook lekker op het strand liggen en neem gewoon wat afval mee als je naar huis gaat. Ik wil vooral ook de badgasten bewust maken voor een schoner Nederland."