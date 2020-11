Juttersgeluk maakt kasteel van bergen strandspeelgoed

ZANDVOORT -In de tuin van het Zandvoorts Museum wordt hard gewerkt aan een kunstwerk van plastic door stichting Juttersgeluk en kunstenaar Ap Esenbrink. In de afgelopen vijf jaar verzamelde vrijwilligers van de stichting bergen strandspeelgoed en daar maken ze nu een kasteel van, ook om een stukje bewustwording te creeren. "We willen niet alleen met het vingertje wijzen, maar ook op een positieve manier laten zien wat er hand is", vertelt Suzanne Klaassen van de stichting.