11-daagse Beach Clean-up van Fort Kijkduin tot Scheveningen: "Zoveel troep op strand"

Peuken, chipszakjes en lollystokjes: de Noord-Hollandse stranden liggen bezaaid met afval. Daarom is in Huisduinen de 11 daagse Clean Up-tour begonnen. Organisator Daan Strang moedigt wandelaars en hardlopers aan om gewapend met een vuilniszak en een prikstok tijdens het bewegen de strijd aan te gaan met zwerfafval. "Samen kunnen we een megaverschil maken", zegt hij.

Regio Noordkop

Strang is plogger (joggen en plastic opruimen) en hoopt mensen zoveel mogelijk bewust te maken van het afvalprobleem. "Ik zie zoveel troep liggen, vooral in natuurgebied. Er staan minder bakken en er lopen minder mensen en dan blijft het langer liggen." Roxan Töpfer uit Den Helder hoopt dat ze de Clean Up actie ook kan doortrekken naar de binnenstad. "Wat hier op straat terechtkomt, belandt uiteindelijk ook op het strand of in de zee. Zo pakken we een groot gebied: het strand, de zee en de stad."