Jonge zeehond 'Nylon' verstrikt in net gevonden, nog onzeker of hij het redt

Ter plekke zagen de dierverzorgers al dat het dier er niet goed aan toe was. Vanwege de ernst van de verwondingen besloten ze het dier daarom niet ter plekke los te snijden, maar met net en al mee te nemen naar de opvang. Daar werd hij bevrijd en kreeg hij verdere behandeling.

Het dier, toepasselijk 'Nylon' genoemd, is flink toegetakeld door het visnet dat strak om zijn lijf zat. Het zat diep ingesneden in de nek, zijn mondhoeken waren uitgescheurd en ook in zijn bek had hij verwondingen. Ecomare vermoedt dat de zeehond geruime tijd met het visnet moet hebben rondgezwommen. Hij was nog een jong mannetje (het dier is deze winter geboren) en doordat hij groeide, ging het touw steeds dieper in zijn vlees snijden.

Medicijnen

De dierenarts heeft met hulp van de dierverzorgers het net losgesneden, de wonden ontsmet en het dier medicijnen gegeven. "Of hij het gaat redden, is nog onzeker", zegt Ecomare.

Bekijk hieronder hoe Ecomare-medewerkers Nylon vanochtend vingen. Tekst gaat door onder video.