Gouden Matthijs Büchli niet bij huldiging olympische medaillewinnaars

Matthijs Büchli uit Santpoort-Noord is dinsdag niet aanwezig bij de huldiging van de Nederlandse olympische ploeg. Büchli blijft met zijn geblesseerde vriendin Laurine van Riessen achter in Tokio.

Van Riessen herstelt van een ernstige valpartij op de olympische wielerbaan. Tijdens de keirin ging ze onderuit en brak onder meer enkele ribben en een sleutelbeen. Ze is aan de beterende hand, maar de artsen vinden het nog te vroeg om met de olympische ploeg terug te vliegen. Baansprinter Büchli won goud op het onderdeel teamsprint. Afgelopen weekeinde werd hij vroegtijdig uitgeschakeld op de keirin.

Koning Willem Alexander en koningin Maxima ontvangen dinsdag de olympische medaillewinnaars. Ook is er een huldiging in Den Haag waarbij demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris van sport Paul Blokhuis aanwezig zijn. Aan het begin van de avond wordt de complete Nederlandse ploeg gehuldigd in Scheveningen.

Het is nog niet bekend wanneer Van Riessen het ziekenhuis mag verlaten en met Büchli terugkeert naar Nederland.