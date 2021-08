Ontgoocheling voor baanwielrenner Matthijs Büchli: uitgeschakeld op de keirin

De zilveren medaillewinnaar van de vorige Olympische Spelen is in Tokio al snel uitgeschakeld op de keirin. Het zat vanochtend niet mee voor Santpoorter Matthijs Büchli, die in korte tijd drie keer in actie moest komen.

Op de keirin strijden zes baanwielrenners tegen elkaar. Het concept is simpel: wie na vier rondes als eerste over de finish komt, die wint. In de series van de Olympische Spelen gaan de beste twee van iedere heat door naar de volgende ronde. Dat leek vooraf geen probleem voor Büchli, omdat hij al jaren een wereldtopper is in deze discipline.

Drie opvallende heats

Het zag er in eerste instantie ook goed uit voor de Santpoorter. Büchli reed vooraan, maar vanwege een valpartij in zijn heat moest hij opnieuw rijden. In de tweede poging leek het alsnog goed te komen voor de Noord-Hollander. Hij kwam als tweede over de meet en plaatste zich voor zijn gevoel over de dag van morgen.

Büchli werd echter gedeclasseerd vanwege het veroorzaken van een valpartij. Desondanks kreeg hij snel daarna een herkansing, maar daarin finishte de baanwielrenner als derde. "Het is niet het juiste besluit, vind ik" zegt Büchli tegen de NOS over zijn diskwalifcatie. "Keirin is altijd een beetje dringen, een beetje klooien."

Zware valpartij vriendin

Ondanks de gouden medaille op de teamsprint is het niet het olympisch toernooi geworden waar Büchli op had gehoopt. Bovendien kwam zijn vriendin Laurine van Riessen eerder hard ten val op de keirin. Zij ligt met zes gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en gekneusde longen in het ziekenhuis.