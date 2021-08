Eeuwige roem voor 'gouden' Matthijs Büchli: "Santpoort staat op de kaart"

Santpoorter Matthijs Büchli heeft het geflikt: hij heeft olympisch goud. Tot trots van zijn plaatsgenoten. Een groep wielerliefhebbers verzamelde zich vanochtend in het centrum van Santpoort-Noord met de verwachting dat 'hun' Matthijs Büchli een goede kans had op olympisch goud. Dat voorgevoel kwam uit. Zo heeft de gemeente Velsen, waar Santpoort deel van uitmaakt, zijn eerste gouden olympische plak ooit binnen.

Nooit eerder deed een sporter uit Velsen wat Matthijs Büchli flikte in de Japanse hoofdstad. Dat bezorgt de wielrenner eeuwige roem in de gemeente waar zijn ouders nog wonen, maar die hij zelf al jaren geleden heeft verlaten. De in Haarlem geboren Büchli woonde een tijdje met zijn ouders in Santpoort-Zuid, maar toen zijn talent kwam bovendrijven verhuisde hij eerst naar Papendal en later naar Apeldoorn, waar de trainingsfaciliteiten om de hoek liggen.

Niettemin is het voor zijn fans in Santpoort nog steeds 'hun' Matthijs Büchli. Ze zullen hem dan ook weer groots huldigen, zoals ze deden na zijn wereldtitels op de keirin en de teamsprint in Polen. Bakker Wesseling heeft alvast weer de gebakjes gemaakt en het feestzaaltje in De Wildeman kan vast in gereedheid worden gebracht.