Ongeluk na ongeluk: wanneer komt er een oplossing voor de kruisingen in Andijk?

Op de beruchte kruising Kadijkweg met de Gedeputeerde Laanweg in Andijk was het deze week weer raak. Bij een botsing tussen twee auto’s zijn de bestuurders beide gewond geraakt en met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Al jaren is deze weg het toneel van ongelukken.

Ongeluk Gedeputeerde Laanweg in Andijk - Foto's: Intervisual Studio

Afgelopen mei ging het ook al mis op deze weg. Toen klapten twee auto’s op elkaar en werd een van de bestuurders met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn slecht een paar voorbeelden van de vele ongelukken op deze route. De Gedeputeerde Laanweg in Andijk is al veertig jaar een hoofdpijndossier, want zo lang wordt er al gesproken over de daar heersende verkeersproblemen. Meerdere kruispunten op deze weg zijn onveilig en de dorpsraad van Andijk wil graag rotondes. “Wij zijn al meer dan tien jaar bezig zijn om die kruispunten veilig te krijgen. Er zijn heel wat aanpassingen en veranderingen geweest over de jaren, die niet blijken te helpen. Het enige wat overblijft, is een rotonde op de gevaarlijkste punten”, zegt Gerrit van Keulen, van de dorpsraad.

Quote "Al vanaf ongeveer 1976 is de Andijker bevolking hiermee bezig" gerrit van keulen, dorpsraad andijk

In 2018 kreeg de kruising tussen de Gedeputeerde Laanweg en Kadijkweg drempels, waardoor de weg volgens het Hoogheemraadschap een stuk veiliger zou zijn geworden. Maar de problemen lijken nog steeds niet verholpen. Daarom blijft de dorpsraad strijden voor rotondes. En volgens Van Keulen is er bewijs dat die helpen. “Je ziet het ook op andere plekken, zoals de Veilingweg en Dijkgraaf Grootweg. Daar is een rotonde gekomen, omdat ook daar veel zware ongelukken zijn gebeurd. Dat is nu beperkt wat de aanrijdingen aangaan." Haalbaarheidsonderzoek Het Hoogheemraadschap is momenteel bezig met een rapport over een haalbaarheidsonderzoek voor rotondes op kruisingen Gedeputeerde Laanweg - Kadijkweg en Driehuizen - Veenakkers. Volgens Van Keulen zou het ieder moment gepubliceerd moeten worden. “Al vanaf de verkaveling, dus vanaf ongeveer 1976, is de Andijker bevolking hiermee bezig. Dus we zijn heel blij dat de politiek en de gemeente er werk van maken.”

