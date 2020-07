Opnieuw raak op Gedeputeerde Laanweg in Andijk; motorrijder gewond na aanrijding

ANDIJK - Aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt nadat die hard in botsing kwam met een automobilist. Het ongeluk gebeurde rond 12.40 uur ter hoogte van de Kadijkweg.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, meldt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn aan WEEFF. "De politie staat er op dit moment nog. Wel weet ik dat er een sleper komt om de voertuigen mee te nemen."

Beide voertuigen moeten door de opgelopen schade worden geborgen. Volgens een ooggetuige is de motorrijder naar het ziekenhuis gebracht.

Levensgevaarlijke weg

Het ongeluk met de motorrijder is niet de eerste op de Gedeputeerde Laanweg, die al 40 jaar voor hoofdbrekens zorgt voor de dorpsraad van Andijk. Want zo lang wordt er al gesproken over de verkeersproblemen op deze weg. Meerdere kruispunten zijn onveilig.

"We hopen, en velen met ons, dat dit kruispunt nu voor eens en voor altijd veilig wordt gemaakt middels een rotonde", liet de dorpsraad in november weten via Twitter. Destijds ging het om het kruispunt tussen de Gedeputeerde Laanweg en de Driehuizen in Andijk.

"Wij hebben in de aanloop van de in 2018 uitgevoerde en door het HHNK voorgestelde herinrichting van de Gedeputeerde Laanweg al in een zeer vroeg stadium aangegeven bij de gemeente en het Hoogheemraadschap, dat de voorstelde aanpassingen NIET het gewenste resultaat zouden opleveren."