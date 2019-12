Een persoon is vanmiddag aangereden door een iemand op een brommobiel op de Dijkweg in Andijk. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. In eerste instantie werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de botsing heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is daarom afgesloten.